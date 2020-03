De nouvelles plaintes contre Edgard Guidibi

Depuis le 27 février dernier, le pasteur et promoteur immobilier, Edgard Guidigbi est placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Cotonou. Et pour cause, une affaire de pisciculture qui a mal tourné.

A l’audience qui s’est ouverte ce mardi 10 mars 2020, une vingtaine de plaignants se sont présentés.

Le premier à prendre la parole déclare avoir investi 60 millions de francs CFA dans le projet de pisciculture. Ce qui devrait lui rapporter selon le contrat, 3 millions chaque mois, et pendant 48 mois, soit un bénéfice de 21 millions par an, et 84 millions pour les 04 ans que doit durer le projet.

Outre les plaintes dans le projet de pisciculture, plusieurs autres personnes se sont plaints au tribunal de Cotonou. Ces personnes déclarent avoir été abusées par l’entreprise Global Services Immobilier du pasteur Guidibi. Certains ont vendu des parcelles via cette entreprise. D’autres ont acheté des domaines via le promoteur immobilier.

Tous ces plaignants réclament des millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts.

