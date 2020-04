De nouvelles mesures pour réhabiliter les plans d’eau du sud

Soucieux de la préservation des plans d’eau et du développement des espèces halieutiques, le gouvernement a engagé en 2019 des actions dont l’enlèvement de tous les engins de pêche prohibés sur les lacs Ahémé, Nokoué, les lagunes de Cotonou et de Porto-Novo de même que leurs chenaux

En vue de pérenniser les acquis de cette opération d’assainissement, selon le gouvernement, il urge d’assurer la surveillance permanente des plans d’eau concernés et de sanctionner les éventuels contrevenants.

Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement. Il s’agit de : la libération des habitats anarchiquement installés et au dégagement des tas d’immondices de l’emprise (berge et eaux) du lac Nokoué et du chenal de Cotonou ; la réalisation d’une étude de faisabilité sur le dragage du lac Nokoué et de la lagune de Porto-Novo.

Le Conseil des ministres a aussi décidé de la création, l’équipement et la formation de l’Unité spéciale de surveillance des pêches ; la réhabilitation des bases obligatoires de contrôle et des plateformes de transfert sur le lac Ahémé, dans le cadre de la relance de la filière crevette.

A cela s’ajoutent la réorganisation des pêcheries sédentaires sur le lac Nokoué et la lagune de Porto-Novo avec la détermination des réserves biologiques et le reboisement des berges, bassins versants et autres espaces libérés.

Les ministres concernés veilleront à la mise en œuvre rigoureuse de ces mesures.

