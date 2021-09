De nouveaux manuels gratuits introduits au CI

De nouveaux ouvrages de français et de mathématique seront au programme au Cours d’Initiation (CI) à la rentrée scolaire 2021-2022. Ces manuels seront mis gratuitement à la disposition des apprenants dès le 20 septembre 2021.

Les parents d’élèves et l’ensemble de la communauté scolaire ont été informés de ce que les anciens manuels et cahiers d’activités de français et de mathématique du Cours d’Initiation (CI) ne comptent plus dans les documents officiels retenus au titre de l’année scolaire 2021-2022. Par conséquent, les parents sont invités à ne pas gaspiller leurs ressources dans l’acquisition d’ouvrages qui ne sont plus d’usage.

Selon le communiqué en date du 02 septembre 2021 et signé du ministre des enseignements maternels et primaire, Salimane Karimou, de nouveaux ouvrages scolaires à savoir le livre décodable de français encore appelé manuel de français et les cahiers d’activités de français et de mathématique seront mis gratuitement à la disposition des apprenants du CI pour compter de la rentrée scolaire du 20 septembre 2021.

L’introduction de nouveaux manuels scolaires au Cours d’Initiation (CI) s’inscrit dans le cadre de la réforme des curricula du Français et de la Mathématique.

M. M.

2 septembre 2021 par ,