De nouveaux décrets sur les centres hospitaliers publics

Un nouveau décret portant approbation des statuts des centres hospitaliers universitaires et des centres hospitaliers départementaux a été adopté en Conseil des ministres le mercredi 23 février 2022. Le gouvernement a pris également les décrets portant nomination de membres au sein des conseils d’administration des différentes structures sous tutelle du ministère de la Santé.

En droite ligne de la réforme sur la gouvernance des structures sous tutelle du ministère de la Santé, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres le décret portant approbation des statuts des centres hospitaliers universitaires ainsi que celui des centres hospitaliers départementaux. Les décrets de nomination de membres au sein des conseils d’administration des différentes structures sous tutelle du ministère de la Santé ont été également pris à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 23 février 2022. Selon le Conseil des ministres, les textes régissant le fonctionnement des centres hospitaliers ne sont plus aux normes avec les récentes évolutions sur les règles de gouvernance des sociétés, entreprises, établissements et offices d’Etat. « Leur mise à jour s’est ainsi avérée nécessaire en vue d’optimiser leur bon fonctionnement », précise le Conseil des ministres.

