De nouveaux centres de Service public ouverts dans 5 communes

Ouèssè, Adjarra, Sèmè-Podji, Covè et Lokossa ont désormais leur Centres communaux de Service Public pour l’accès des populations aux prestations de l’administration publique. Il a été procédé au lancement officiel des Centres, mardi 21 mars dans la ville de Lokossa.

Faciliter l’accès des prestations de l’administration publique à toutes les couches de la population qui ne disposent pas d’un ordinateur ou d’un smartphone et d’une connexion internet pour utiliser les plateformes numérique. Tel est l’objectif du gouvernement conformément à son Programme d’Action (PAG 2021-2026) en lançant l’ouverture des Centres communaux de Service public dans plusieurs villes.

A la suite des (15) déjà installés dans les mairies ou localités de : Adjohoun, Allada, Aplahoué, Bassila, Bembèrèkè, Dassa-Zoumè, Djidja, Djougou, Kandi, Malanville, Nikki, Ouidah, Péhunco, Pobè et Tanguiéta, le gouvernement a procédé à l’ouverture de cinq (05) autres Centres de service public à Ouèssè, Adjarra, Sèmè-Podji, Covè et Lokossa.

Le dispositif est composé d’un ensemble d’équipements, entre autres, des bornes (pupitres) tactiles utilisant un point d’accès Wi-Fi longue portée avec abonnement et alimentés par l’énergie solaire photovoltaïque qui permettent aux usagers d’accéder facilement aux services dématérialisés, d’un écran de diffusion d’informations sur les prestations accessibles et les réformes en cours via le guichet, d’une enseigne lumineuse pour orienter les usagers à leur arrivée sur les lieux d’implantation.

Les Centres communaux de Service public sont animés par des agents appelés points focaux qui assistent les usagers dans la manipulation des plateformes auxquelles ils veulent accéder via le système.

C’est le ministre du travail et de la fonction publique Adidjatou Mathys qui a procédé, mardi 21 mars 2023, au lancement des cinq nouveaux centres. La cérémonie officielle s’est déroulée à Lokossa en présence du Représentant Résident du PNUD au Bénin Aouale Mohamed Abchir, du préfet du département du Mono Bienvenu Milohin, du maire de Lokossa Gervais Hounkpè Houénou.

Le PNUD a appuyé le Ministère du travail et de la fonction publique dans la mise en place des Centres Communaux de Service Public (CCSP) et des Guichets de service des relations avec les usagers (GSRU). Lors du lancement le représentant Résident a promis rechercher d’autres Partenaires Techniques et Financiers pour étendre le projet à toutes les 77 communes du Bénin.

M. M.

22 mars 2023 par