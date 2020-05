Après 30 ans d’expérience dans les missions à travers le monde et grâce aux nouvelles technologies des médias et d’Internet, le "Séminaire biblique avec le pasteur Ock Soo Park", diffusé dans 94 pays, a touché environ 800 millions de personnes. Il a été diffusé sur un total de 209 chaînes de télévision, stations de radio, médias sociaux.... Les téléspectateurs ont émis des commentaires sur "Les paroles exactes de la Bible", "Des paroles pures et précises".

La pandémie de COVID-19 s’étant propagée dans le monde entier, de nombreuses personnes inquiètes et en proie à l’insécurité se sont rassemblées devant leur télévision, leur radio, leur PC et leur smartphone avec leur Bible ouverte pour écouter l’évangile.

L’orateur principal, le pasteur Ock Soo Park, est actuellement connu comme le pasteur le plus influent qui prêche l’évangile partout dans le monde. Le séminaire biblique en ligne lui a permis de présenter le vrai salut avec l’évangile détaillé.

La Korea Christian Association (KCA) a organisé le "Séminaire biblique avec le pasteur Ock Soo Park", diffusé dans 94 pays sur le thème "Repentance pour la rémission des péchés", du 10 mai (dim.) au 15 mai (ven.). Ce séminaire a été diffusé sur 209 stations, Youtube, Facebook et d’autres moyens de médias sociaux, touchant ainsi près de 800 millions de téléspectateurs.

La mission Good News a organisé ce séminaire biblique en ligne, qui est passé rapidement aux cultes en ligne au cours des premières étapes de la propagation de COVID-19 en Corée. Environ 2 000 missionnaires de la Good News Mission servent dans 100 pays du monde entier. Le séminaire biblique en ligne est traduit en 26 langues, de l’anglais aux langues tribales kenyanes, par le biais de divers réseaux de médias dans chaque pays.

La diffusion de ce séminaire biblique en ligne a été assurée par les principales stations nationales réunissant diverses races, générations et pays. Les téléspectateurs présents comprennent : environ 200 millions de téléspectateurs d’Amérique du Nord grâce à des stations comme ABC et NBC, 100 millions de téléspectateurs d’Amérique centrale et du Sud grâce à des stations comme Enlace, 140 millions de téléspectateurs d’Europe grâce à des stations comme TBN Russie et TBN-ESPANA Espagne, 100 millions de téléspectateurs d’Afrique grâce à des stations comme Ghana GTV et Kenya GBS, 260 millions de téléspectateurs d’Asie, et 2 millions de téléspectateurs d’Océanie grâce aux stations nationales des Fidji et des îles Salomon. Le message a été transmis à environ 800 millions de téléspectateurs au total grâce à ces stations. C’était sans précédent et jamais dans l’histoire du christianisme, jamais autant de personnes n’ont entendu l’évangile en si peu de temps.

Le pasteur Park prêche sur la repentance, la foi et l’évangile pendant 11 sessions de 90 minutes chacune

Il était initialement prévu que le séminaire biblique se déroule du 10 au 13, mais il a été prolongé de deux jours jusqu’au 15. Cette prolongation est due à l’engouement des téléspectateurs de chaque pays. Le pasteur Ock Soo Park a prêché l’Evangile pendant 11 sessions de 90 minutes chacune. Il a souligné que l’homme n’est pas justifié par les œuvres, mais par le sang de Jésus-Christ et que la vie spirituelle n’est pas par la loi, mais par la grâce.

Le pasteur Ock Soo Park a déclaré : "Aujourd’hui, de nombreux dirigeants chrétiens disent que nous sommes toujours des pécheurs malgré le fait que Jésus a été crucifié pour nos péchés". Il a ensuite demandé si nous ferions confiance aux paroles de la Bible ou aux paroles d’un dirigeant chrétien. Il a ajouté : "Nous devons revenir à la Bible. La Bible dit que nos péchés sont lavés. Nous sommes sanctifiés par la volonté de Dieu, par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Si la Bible dit que nous sommes justes, alors nous sommes justes, et si elle dit que nos péchés sont lavés, alors ils sont lavés. Nous ne devons pas croire nos paroles ou nos pensées, mais croire la Bible".

Diffusion en direct en 6 langues, rediffusion TV et radio en 26 langues

Par ailleurs, ce séminaire biblique en ligne a été diffusé sur 26 chaînes de télévision, dont ABC et NBC, et sur 23 stations de radio, rien qu’en Amérique du Nord. TBN Russia couvre 85% des foyers dans toute la Russie, avec une moyenne de 2 millions de foyers qui se connectent régulièrement. De plus, près de 9 millions de téléspectateurs russes répartis dans 186 pays ont pu également se connecter. De plus, ce séminaire a été retransmis sur Youtube, Facebook, VKontakte (médias sociaux russes), les chaînes de diffusion de la Christian Leaders Fellowship (CLF), et bien d’autres sur les terres sibériennes, les régions d’Extrême-Orient, l’ancienne Ukraine et l’Asie centrale.

Le séminaire a été retransmis à 200 millions de téléspectateurs hispanophones par des stations de radiodiffusion chrétiennes telles qu’Enlace et TBN. Il a également été retransmis dans des pays tels que le Mexique, le Pérou, la Colombie, le Paraguay, la Bolivie, le Costa Rica, le Chili, le Honduras et bien d’autres encore. En Afrique, il a été télévisé par GBS Kenya, la station nationale du Ghana GTV, Togo AC TV, Cote d’Ivoire Bénie TV, et d’autres stations de télévision et de radio.

Roger Leon Jimenez, directeur d’Enlace, la plus grande chaîne chrétienne d’Amérique centrale et du Sud, a déclaré : "Je connaissais la Good News Mission de Corée depuis de nombreuses années et j’ai diffusé plusieurs sermons du pasteur Ock Soo Park, comme "Lectures sur la Genèse". Les méthodes de prédication du pasteur Park, les enseignements bibliques et son esprit d’évangélisation sont des modèles à suivre". Il est très reconnaissant à Dieu qu’Enlace puisse servir en première ligne pour diffuser cet évangile en coordination avec la Good News Mission.

Les pasteurs de confessions religieuses d’autres dénominations disent : "Nous prêcherons cet évangile jusqu’aux extrémités de la terre."

Les chrétiens du monde entier ont été unis par l’évangile et le message délivré au cours de ce séminaire a apporté l’espoir et une force nouvelle aux personnes en difficulté dans le cadre de COVID-19.

De nombreux pasteurs confessionnels de chaque pays ont participé à ce séminaire : Ronald Harden, évêque Joaquin Pena de l’Église de Dieu aux États-Unis, Alekseev Oleg, président de l’Association baptiste centrale de Voronej, Russie, Rigoberto Vega, président de l’Association chrétienne protestante du Costa Rica, Kiseve Arthur Kitonga, archevêque chrétien du Kenya, président de l’Union pastorale chrétienne et conseiller présidentiel, le révérend Karel Kadhafi. Joseph Serwadda en Ouganda, le président Luther Prasanth Kumar Chatla de la Bethel Baptist Gospel Union en Inde, le président de la Fiji Church Association, le révérend Tevita N Banivanua, et de nombreux autres dirigeants chrétiens dans chaque pays ainsi que 240 000 pasteurs membres de la Christian Leaders Fellowship (CLF) ont écouté le message du séminaire.

Tous les pasteurs ayant participé au séminaire ont exprimé leur cœur pour la prédication de l’évangile jusqu’aux extrémités de la terre. Le pasteur Angel Resendiz, de l’église baptiste Le Nuevo de Mexico, a déclaré : "Il est extraordinaire que ce séminaire ait touché 800 millions de personnes dans 94 pays du monde entier. L’évangile qui a été prêché pendant le séminaire était très précis. En fait, je ne connaissais pas l’évangile avec précision avant de rencontrer le pasteur Park et écouter l’évangile. Maintenant, je peux glorifier Dieu. Mon but est de me joindre à cette œuvre pour répandre l’Évangile dans toute l’humanité".

Le pasteur Tim de l’église de Chiang Mai Bo Sang en Thaïlande a déclaré : "Grâce à ce séminaire, j’ai pu acquérir une compréhension claire de la Bible. Quand je lisais la Bible, elle restait simplement une connaissance. Pour moi, si je fais bien, je suis béni et si je fais mal, je suis maudit. Comme je ne connaissais pas la Bible, j’ai essayé de la comprendre et de l’utiliser par moi-même. Cependant, grâce à ce séminaire, j’ai réalisé que tous mes péchés étaient lavés, et que je suis devenu parfait grâce à la mort de Jésus sur la croix".

Les téléspectateurs du monde entier disent : "Je n’ai jamais rencontré un prédicateur qui enseigne avec cette exactitude,"

Les commentaires de milliers et de dizaines de milliers de personnes sont publiés sur tous les médias sociaux qui ont retransmis le séminaire. Toutes les stations de radiodiffusion qui ont diffusé le séminaire ont affiché des commentaires de leurs téléspectateurs sur leurs tableaux d’affichage. La majorité des téléspectateurs ont déclaré : "J’en suis venu à comprendre précisément l’enseignement biblique sur le pardon des péchés". Je garde espoir dans le Dieu qui travaillera aussi dans ma vie.

Maria Soler, du Connecticut aux États-Unis, a déclaré : "Je n’ai jamais rencontré un prédicateur d’évangile qui enseignait précisément le salut parfait accompli par Jésus en utilisant les enseignements de l’Ancien et du Nouveau Testament".

Jennifer Elizondo du Costa Rica a déclaré : "Bien que de nombreux pasteurs parlent de la rédemption de Jésus sur le podium, ils n’y croient pas dans leur cœur. J’ai aussi vécu en diffusant un message qui n’était pas clair, mais ce message que j’ai écouté au cours du séminaire a donné de l’espoir à mon esprit, et j’en suis venue à connaître la vérité absolue".

Inna, qui a suivi le séminaire par l’intermédiaire de TBN Russie, a déclaré : " Les témoignages de la façon dont les paroles de la Bible ont fonctionné dans la vie du pasteur Ock Soo Park m’ont étonné. Ce qui m’a encore plus étonné, c’est que lorsque mon cœur et le cœur de Dieu ne feront plus qu’un, le même changement se produira dans ma vie et je vivrai une vie qui marche sincèrement avec Dieu".

Profitant de cette vague de forte publicité, la Good News Mission organisera un séminaire biblique en ligne avec le pasteur Ock Soo Park du 20 mai (mercredi) au 22 (vendredi) à 19h30 pendant 3 jours pour prêcher l’évangile dans 94 pays une fois de plus. Ce séminaire sera diffusé en direct sur la page d’accueil officielle du séminaire biblique en ligne, sur GOODNEWS TV, sur la chaîne mondiale Youtube de GOODNEWS TV et sur les applications. Surfant sur cette vague de forte publicité, la Good News Mission organisera un séminaire biblique en ligne avec le pasteur Ock Soo Park du 20 mai (mercredi) au 22 (vendredi) à 19h30 pendant 3 jours pour prêcher l’évangile dans 94 pays une fois de plus. Ce séminaire sera diffusé en direct sur la page d’accueil officielle du séminaire biblique en ligne, sur GOODNEWS TV, sur la chaîne mondiale Youtube de GOODNEWS TV et sur les applications.

26 mai 2020 par