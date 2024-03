DJOUNALISSI

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’il y a déjà plus de trente ans, que mon Cousin SOGLO, traitait mes petits Neveux journalistes Béninois d’ "écrivaillons ,s’ils ne leur donnait pas du" malabars "… En tout cas, apparemment le niveau de tous écrivaillons n’a pas dû beaucoup remonter depuis trois décennies, et mon Petit Neveu, le Porte-Parole du Gouvernement, en aura fait le constat hier, suite à une conférence de Parakou…

Alors qu’il a clairement développé que son Patron n’est radicalement candidat à rien pour la Présidentielle de 2026, et que celui ci considère comme un échec de sa part s’il n’y a pas un bon successeur pour continuer et parfaire son œuvre , et de ce fait qu’il n’est candidat qu’A la préservation des acquis, voilà un "journaliste" qui titre tranquillement les minutes qui suivent, qu’il a annoncé que TALON sera candidat en 2026 …POUR …

Et vous mes Neveux et Nièces qui ricanez qu’il faudra que l’Etat débloque une partie de l’Aide de l’Etat à la presse pour des cours de grammaire sur les prépositions à certains ecrivaillons, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

