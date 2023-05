D’importants équipements électriques brûlés à Ségbana

Un camion transportant de l’essence a pris feu dans la nuit du 21 mai 2023 à Ségbana dans le département de l’Alibori. D’importants équipements de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) ont été détruits.

Les localités de Ségbana et environs enregistrent des perturbations dans la fourniture de l’énergie électrique depuis la nuit du dimanche 21 mai 2023. C’est à cause d’un incendie survenu à Ségbana. Un camion transportant de l’essence a pris feu à quelques encablures d’une ligne haute tension sur le départ Ségbana dans la nuit du 21 mai. « Cet incident a occasionné d’énormes dégâts sur les équipements de la SBEE notamment 04 supports HTA cassés, des conducteurs rompus sur 08 portées et des armements de support cassés », selon la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE).

Les techniciens sont à pied d’œuvre. « En raison de l’ampleur des travaux, toutes les équipes techniques de la zone Nord sont mobilisées depuis la survenue de l’incident pour procéder au remplacement des supports endommagés et des câbles brûlés sous l’effet de la chaleur afin d’assurer le retour de la tension dans la localité », a rassuré la Direction Générale de la SBEE dans un communiqué en date du 24 mai.

