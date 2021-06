Cotonou, la ville généreuse qui encourage la mendicité des enfants

Ils prennent leurs quartiers aux alentours des mosquées, dans les feux tricolores, autour des églises, devant les officines de pharmacie et les centres de santé. Leurs corps frêles parfois habillés en haillons abordent le premier passant pour lui réclamer une ‘’dette’’ de générosité. Enfants mendiants, enfants mendigots, ces petits êtres abandonnés ou commandés par des adultes, font parfois montre d’une certaine agressivité pour arracher à leur cible, une aumône. A Cotonou, la population aussi joue le jeu, au nom de certains principes religieux ou de solidarité, encourageant de ce fait un fléau qui s’enracine au fil des ans.

Cotonou, il est 10h. Au carrefour du marché Missébo, le feu vient de passer au vert, Adjarath, vautrée dans un fauteuil roulant s’empresse de quitter la chaussée pour rejoindre le trottoir. Visage caché dans une burqa sale, elle pose un regard triste sur sa main droite qui expose quelques pièces de monnaie. Cette fille de 12 ans pratique la mendicité depuis l’âge de 8 ans. Autour d’elle, une nuée de petites filles de la même confrérie s’anime. Elles font partie des protégées d’Adjarath qui leur montre les ficelles de ce qu’elle considère comme un métier. La pitance quotidienne qu’elle tire de cette activité a du mal à lui donner tort.

« Je gagne entre 2500 et 3000 FCFA par jour », dit-elle avec un regard qui semble avoir renoncé à toute dignité.

Une partie de l’argent gagné permet de satisfaire quelques besoins féminins comme l’achat de chaussures, de tissus et de boucles d’oreilles. L’autre partie, Adjarath la remet à sa mère qui mendie comme elle au quartier Zongo, situé non loin de là.

Cette confession de la jeune mendiante étaye la thèse d’une filière de mendicité qui se développe à Cotonou.

Les géniteurs de ces enfants, qui ne sont pas moins des mendiants, n’ont aucun scrupule à en parler.

« J’ai quatre enfants et je les envoie tous mendier sur divers carrefours de la ville. Moi aussi, je fais la manche ici à Zongo. Je suis consciente que c’est mauvais. Mes enfants souffrent souvent de fièvre, de diarrhée et de fatigue, nous sommes très pauvres. Mon mari qui a quitté le Niger avec moi pour venir au Bénin est déjà décédé. Je n’ai pas le choix », explique Maïmouna.

Des histoires difficiles à vérifier

Selon le sociologue Abdoulaye Benon Mora, rien ne justifie ce phénomène qui n’a même pas le prestige d’un fait social. Cet enseignant de l’Université d’Abomey-Calavi n’est pas convaincu par ces histoires que racontent les mendiants pour justifier leur comportement.

« La mendicité des enfants n’est pas un fait social. C’est un fléau au même titre que le vol, les braquages et les autres crimes. Elle fait partie des interdits sociaux. En conséquence, tous ces enfants doivent être ramassés des rues de Cotonou », préconise-t-il.

Sur le plan confessionnel, les religieux aussi ont leur point de vue sur le phénomène.

« Il n’est pas question de relier ce fléau à l’Islam », s’emporte d’emblée Roufaï Rashid, assistant du président de l’Union islamique du Bénin.

« L’Islam encourage l’aumône mais pas la mendicité ; encore moins la mendicité des enfants. Il n’y a aucune similitude entre ces deux faits », tranche-t-il radicalement.

Même si cette pratique n’est pas prônée par l’Islam, « l’apprenant de l’école coranique peut être amené à mendier pendant un mois. C’est considéré comme un rite de passage dans l’éducation religieuse de l’enfant », clarifie Dr Abdoulaye Bénon Mora.

L’universitaire précise que ce rituel religieux n’existe pas dans les villes du Sud Bénin comme Cotonou.

Selon une enquête réalisée en 2015 auprès d’un millier d’enfants impliqués dans la mendicité au Bénin par Princeton, une prestigieuse université américaine, Cotonou n’abrite pas d’enfants talibés comme Dakar au Sénégal (généralement un garçon âgé de 5 à 15 ans, issu d’une famille pauvre, confié par ses parents à un maître coranique ou marabout afin que celui-ci se charge de son éducation religieuse. Cette éducation a lieu dans un daara, une école coranique. En contrepartie, le talibé doit s’acquitter des travaux domestiques, et est généralement contraint à mendier dans les rues afin de subvenir à ses besoins et aux besoins de son maître et de sa famille.). Mais il n’y a pas de quoi pavoiser. La ville enregistre la deuxième plus forte population d’enfants mendiants du Bénin après Malanville (située à 800 km au nord de Cotonou), d’après la même enquête. Ils seraient au nombre de 1 404 à Cotonou contre 1 688 à Malanville.

Le phénomène préoccupe les autorités du Ministère de la fonction publique, du travail et des affaires sociales qui ont du mal à s’y attaquer sans en maîtriser les contours.

« Les enfants ne mendient pas de leur plein gré. Ils sont envoyés par des adultes à qui ils rendent compte en fin de journée. Il faut remonter à ces personnes et comprendre leurs motivations. C’est très important. Cela permet de savoir s’il s’agit d’un réseau de mendicité ou de parents en situation d’indigence avancée. C’est après avoir réuni toutes ces informations, qu’on pourra envisager une solution efficace contre ce fléau », affirme Bruno E.S.Y Gbehinto, directeur de la famille, de l’enfance et de l’adolescence.

Son département a mis en place une commission qui travaille à comprendre les contours du phénomène. En attendant ses recommandations, les populations de Cotonou, consciemment ou inconsciemment, continuent d’alimenter les réseaux d’enfants mendiants.

Rufin PATINVOH

25 juin 2021 par