Cotonou abrite du 26 au 29 septembre le Salon Sécu-Expo

Parce que la sécurité doit être abordée de façon holistique, le Salon Sécu-Expo s’attache à vous rassembler toute la chaîne de valeur de la sécurité dans le cadre de ce salon.

Votre sécurité n’est pas juste un élément. Elle est une chaîne qui prend en compte le choix du quartier d’habitation ou d’activité, le plan architectural, le choix des matériaux, la construction, les matériels, l’organisation à l’intérieur, les dispositions sécuritaires, les portes d’accès et leur contrôle, la surveillance, le gardiennage, la protection, le suivi et le contrôle à distance, la domotique, la protection, la prévention, l’assurance, la réassurance, etc.

Des acteurs et professionnels de ces domaines vous attendent au salon pour des conseils, avis et propositions. Venez leur poser vos préoccupations. C’est du 26 au 29 Septembre prochain à Cotonou.

22 août 2024 par