Coris Bank International est sacrée meilleure Banque régionale de l’Afrique de l’Ouest pour le compte de l’édition 2020 des Trophées African Banker. Les lauréats des Trophées African Banker ont été annoncés ce mercredi 26 août 2020 lors d’une cérémonie virtuelle de remise des prix.



Coris Bank International est reconnue comme la banque à fort impact régional en Afrique de l’Ouest. Elle est l’une des lauréates de l’édition 2020 des Trophées African Banker. Le trophée dans la catégorie « meilleure Banque régionale en Afrique de l’Ouest » lui a été décerné au cours d’une cérémonie virtuelle en marge des assemblées générales annuelles de la Banque Africaine de Développement.

Organisés sous le haut patronage de la Banque africaine de développement, les Trophées African Banker Awards ont été conçus pour reconnaître et vanter les changements, les processus de modernisation rapide, de consolidation, d’intégration et d’expansion du secteur financier et bancaire africain.

A propos de Coris Bank International

Présente dans 7 pays (Burkina-Faso, Côte d’IVoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo et Bénin) et bientôt en Guinée Bissau, Coris Bank International (CBI) oeuvre a maintenir une qualité de services satisfaisante pour sa clientèle. Avec cette distinction, Coris Bank International confirme qu’elle est la Banque Autrement !

