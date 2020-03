CORIS BANK INTERNATIONAL BÉNIN (CBI) avec la contribution de la Fondation CORIS, a soutenu le gouvernement béninois dans la lutte contre la propagation du Coronavirus. Le Directeur général, Jean-Jacques Golou a remis ce vendredi 27 Mars un chèque d’une valeur de 20 millions de francs CFA au ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin.

Selon le Directeur général de CORIS BANK INTERNATIONAL BENIN, Jean-Jacques Golou, cette action est l’expression de la volonté de la banque à participer activement à un retour au calme et à la quiétude au sein de la population béninoise. Conscient que bien plus d’efforts seront fournis pour éradiquer la pandémie, il a invité les entreprises, institutions et personnes de bonne volonté, à un élan de cœur collectif .

« Le Covid-19 constitue une menace pour tous, tant sur le plan personnel que professionnel », a indiqué M. Golou.

En cette période marquée par la pandémie du Coronavirus, la CBI souligne son Directeur a mis un point d’honneur au respect des consignes d’hygiène pour la protection et la sécurité de son personnel, ainsi que les usagers de ses points de service. Jean-Jacques Golou a par ailleurs recommandé l’utilisation de la plateforme de banque en ligne, des cartes de retrait liées aux comptes et la carte prépayée VISA E-coris, pour les diverses opérations.

Un comité de crise a été instauré au sein de CORIS BANK INTERNATIONAL BÉNIN informe Jean-Jacques Golou. Pour lui, la banque en s’installant au Bénin en décembre 2016, a fait le choix de « participer à l’animation de la vie économique et à l’amélioration du bien-être des populations ». Il n’a pas manqué d’adresser une pensée spéciale aux personnes affectées par cette maladie. Au nom de la banque il a souhaité un prompt rétablissement à toutes les personnes infectées.

Un geste fort louable que le ministre Benjamin Hounkpatin a apprécié à sa juste valeur. Au nom du gouvernement et de toute son équipe, il a promis faire un bon usage du montant mis à sa disposition.

F. Aubin AHEHEHINNOU

27 mars 2020 par