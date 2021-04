Corentin Kohoué envisage de se retirer si les violences se poursuivent

Le duo de la Dynamique Restaurer la Confiance menace de se retirer de la course à la présidentielle en raison des violences pré-électorales.

« Je suis un homme de paix et de consensus. Ce qui se passe à Savè et environs est inacceptable. Je ne peux pas continuer à battre campagne comme si tout était normal. Non !", a confié Corentin Kohoué à LSI AFRICA ce vendredi 09 avril 2021.

Corentin Kohoué et son colistier Irénée Agossa ne veulent pas poursuivre la bataille électorale dans la violence. Selon la même source, le candidat consulte ses proches et ses soutiens avant l’officialisation de son retrait du processus électoral.

Les manifestations contre la prorogation du mandat du chef de l’Etat Patrice Talon ont débuté le 06 avril 2021. Les manifestants ont saccagé des biens publics et privés. Des morts et plusieurs blessés ont été enregistrés dans certaines localités.

A.A.A

10 avril 2021 par