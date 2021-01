Copargo bénéficiera du projet Asphaltage

Le président Patrice Talon a foulé le sol de Copargo dans la matinée de ce lundi 11 janvier 2021. Il a été accueilli par le Maire Ignace Ouorou, le Préfet de la Donga Eliassou Ainin Biaou et une impressionnante foule.

La rencontre bilan avec le président Talon dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions du gouvernement 2016-2021 a réuni comme dans les autres communes déjà parcourues les élus communaux, sages et notables, têtes couronnées et autorités. Au début de la rencontre, le maire Ignace Ouorou a fait le point des actions réalisées par le gouvernement de la Rupture dans sa commune.

Patrice Talon a exposé aux populations la stratégie qui a permis au Bénin de progresser ces dernières années dans les secteurs de l’eau, des routes, de la santé et autres. Il s’agit selon lui de la programmation. Tous les projets sont planifiés et suivis rigoureusement dans sa mise en œuvre.

Il a assuré les populations de Copargo de la prise en compte de leur commune, dans les prochaines phases du projet Asphaltage.

A.A.A

