Comment Vérifier une Adresse Bitcoin ?

Avec la multiplication des rapports d’escroqueries liées aux crypto-monnaies, il est essentiel de toujours vérifier la validité d’une adresse Bitcoin avant d’envoyer un paiement.

Le Bitcoin est une monnaie virtuelle décentralisée qui permet aux particuliers et aux entreprises d’envoyer et de recevoir de l’argent au-delà des frontières internationales. Sa décentralisation contribue à plusieurs avantages importants, notamment des frais de transaction moins élevés, un traitement plus rapide des paiements et la transparence. Toutefois, cette caractéristique présente également certains inconvénients, en créant une faille pour les escroqueries et autres activités financières frauduleuses.

Le réseau Bitcoin détecte automatiquement les fautes de frappe et refuse les paiements vers des adresses Bitcoin invalides. Les sites d’échange de crypto-monnaies réputés, tels que bitcoincode-fr.com disposent également d’un logiciel unique et d’autres outils analytiques pour détecter et prévenir les escroqueries. Toutefois, ces mesures ne sont pas suffisantes car de nombreuses arnaques au Bitcoin existent encore en ligne.

Voici quelques-unes des principales alternatives pour vérifier les adresses Bitcoin.

Vérifier la Base de Données "Bitcoin Abuse"

Le nombre d’escroqueries liées au Bitcoin a rapidement augmenté ces dernières années. La plupart d’entre elles demandent aux individus d’envoyer des Bitcoins à des adresses données. Par exemple, les escroqueries de type "Bitcoin giveaway" promettent des retours doubles sur le nombre de fonds envoyés à leurs adresses Bitcoin. Elles utilisent également de faux comptes de réseaux sociaux pour diffuser les escroqueries à plusieurs personnes en ligne.

La base de données "Bitcoin Abuse" vous permet de vérifier si l’adresse à laquelle vous avez l’intention d’envoyer des jetons Bitcoin a commis une escroquerie. Ce site populaire est une base de données publique, qui contient une liste des adresses Bitcoin couramment utilisées par les criminels et les pirates informatiques. Les visiteurs peuvent rechercher différentes adresses Bitcoin, signaler les adresses frauduleuses et surveiller les adresses signalées par d’autres.

Si d’autres utilisateurs ont signalé l’adresse Bitcoin que vous recherchez, le site Web affiche des informations, notamment le nombre de fois où l’adresse a été signalée. Il indique également la date et l’heure du dernier signalement, le montant total de Bitcoins qu’elle a reçu et le nombre de transactions qu’elle a effectuées. La plateforme fournit également un lien vers blockchain.info, où vous pouvez suivre les transactions liées à cette adresse Bitcoin.

Le site Web Bitcoin Abuse fournit également d’autres informations utiles, notamment le nombre d’escroqueries en Bitcoin signalées quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement. Par exemple, en juillet 2021, la plateforme avait reçu 156 rapports quotidiens, 989 rapports hebdomadaires et 4 112 rapports mensuels d’escroqueries en Bitcoins.

Vérification des Adresses Bitcoin Grâce à "Scam Alert"

Scam Alert est également une plateforme fiable pour vérifier les adresses Bitcoin. Le site web récemment dévoilé insiste sur le fait que sa mission est de rendre la blockchain plus sûre pour tous en exposant les escrocs et les criminels qui abusent du réseau. Il encourage les utilisateurs de Bitcoin à signaler les escroqueries, les vols et les sites Web frauduleux impliquant toute crypto-monnaie et blockchain.

Scam Alert émettra immédiatement un message d’avertissement, "arnaque confirmée", chaque fois que les utilisateurs saisiront des adresses Bitcoin préalablement signalées comme frauduleuses. Il avertit également les utilisateurs de ne pas envoyer de paiements à ces adresses. Le site fournit également des informations supplémentaires, comme la description des escroqueries, les sites Web associés, le nombre de fois où les utilisateurs ont signalé une adresse Bitcoin, et ses gains globaux en dollars américains.

Contrairement à la base de données Bitcoin Abuse, Scam Alert va plus loin en fournissant des informations utiles sur les différents types d’escroqueries liées aux crypto-monnaies, notamment les systèmes de Ponzi, la sextorsion, les cadeaux, les ransomwares, le dark web et le vol. Sa liste des dix principales adresses d’escroqueries au Bitcoin indique que les escroqueries les plus réussies résultent de systèmes de Ponzi, de fausses plateformes d’échange de crypto-monnaies et de faux dons de Bitcoins. Le site Web donne également quelques conseils essentiels pour prévenir les escroqueries en crypto-monnaies.

Il existe plusieurs autres types d’escroqueries qui incitent les utilisateurs de Bitcoins peu méfiants à envoyer des fonds à des adresses particulières. Le site Web Bitcoin a déjà exposé certaines techniques, notamment Bitcoin Trader, Bitcoin Evolution, Moon Bitcoin Live et Bitcoin Loophole. Certaines escroqueries se produisent également par le biais d’emails, qui semblent légitimes avec des critiques payées sur divers sites Web et des classements Google.

La croissance prévue de la valeur des Bitcoins et la complexité des transactions en crypto-monnaies attirent continuellement les criminels qui cherchent à escroquer des personnes peu méfiantes. C’est pourquoi les experts recommandent de vérifier les adresses Bitcoin par le biais des plateformes susmentionnées avant d’effectuer toute transaction afin d’éviter les escroqueries.

