Clément Koutchadé démissionne du parti FCBE

Le parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) du chef de file de l’opposition, Paul Hounkpè a enregistré une démission le 4 octobre 2021.

Clément Koutchadé, coordonnateur du parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) dans la 22ème circonscription électorale a quitté le parti. C’est à travers une lettre de démission rendue publique lundi 04 octobre 2021.

« Je reste convaincu que le mode de gestion du parti n’a connu aucune amélioration et qu’il me parait évident que la base que vous refusez d’associer aux décisions du parti est et demeure le socle de toute organisation politique (…). C’est pourquoi à partir de ce jour, il me plait de vous notifier que je ne suis plus en mesure de participer aux activités du parti en tant que coordonnateur de la 22è circonscription électorale et membre fondateur du parti FCBE », a indiqué Clément Koutchadé dans sa lettre de démission.

Clément Koutchadé a été suspendu du parti FCBE avant d’être réintégré. Le désormais ex coordonnateur du parti FCBE dans la 22ème circonscription électorale n’apprécie pas le fait que la levée de la suspension ne lui soit notifiée que le 31 août alors même que la décision a été prise depuis le 28 avril.

« Je pars donc par conviction et fier de ma liberté d’expression afin de continuer le challenge de l’affranchissement de notre démocratie dans une ambiance de confiance mutuelle, de tolérance et de respect de la diversité », a précisé Clément Koutchadé dans sa lettre de démission en date du 4 octobre 2021.

Clément Koutchadé a été le directeur général de l’Office National du Bois (ONAB).

Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) est un parti présidé par Paul Hounkpè, chef de file de l’opposition.

