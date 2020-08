Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) a tenu ce vendredi 21 août 2020 son université d’été.

Plusieurs sujets dont la présidentielle de 2021 étaient au menu des échanges de l’université d’été, présidée par l’Honorable Claudine Prudencio. Pour ces élections, la seule formation politique présidée par une femme au Bénin selon les conclusions issues de cette rencontre, est favorable à un second mandat de Patrice Talon, actuel locataire de la Marina.

La rencontre a regroupé les membres du bureau politique de l’UDBN, les coordonnateurs des circonscriptions électorales, des experts et autres personnalités.

Cette rencontre a été également l’occasion pour les responsables et les militants de l’UDBN de faire le bilan des dernières élections communales et municipales.

F. A. A.

