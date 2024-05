Cinq présumés cybercriminels dont une femme arrêtés à Godomey

Une opération menée, ce jeudi 23 mai 2024, par le Centre national d’investigation numérique (CNIN), ex Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC), a permis d’interpeller 05 présumés cybercriminels dont une femme à Atrokpocodji, un quartier de l’arrondissement de Godomey, commune d’Abomey-Calavi.

Des cybercriminels exerçant à Atrokpocodji, un arrondissement de Godomey, dans les mailles de la police. Au nombre de 05 dont une femme, ils ont été interpellés lors d’une opération des éléments du CNIN. La perquisition effectuée a permis de saisir une somme de 15 millions FCFA et un véhicule de marque Lexus, selon Le Potentiel.

En garde à vue depuis quelques heures, les mis en cause seront présentés au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

F. A. A.

24 mai 2024 par ,