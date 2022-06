Cinq morts dont trois policiers et deux assaillants

Le bilan s’alourdit après l’attaque du commissariat de Dassari dans la commune de Matéri.

Blessé lors de l’attaque d’un groupe armé dans la nuit de samedi 25 à dimanche 26 juin 2022 et transféré à l’hôpital pour des soins, un policier a succombé de ses blessures.

Le bilan de l’attaque du commissariat de Dassari dans la commune de Matéri passe ainsi à 5 morts dont 3 policiers béninois et 2 terroristes.

Le commissariat a attaqué par un groupe armé dimanche entre 1h et 3h du matin. L’armée béninoise est venue en renfort aux policiers. La situation est sous contrôle et le calme est revenu dans la localité.

