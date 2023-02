Charles Toko quitte la mairie pour l’Assemblée

Les députés de la 9è législature seront installés dans leurs fonctions, dimanche 12 février 2023. L’ex maire de Parakou et actuel premier adjoint au maire de Parakou est parmi les nouveaux députés élus.

Charles Toko, premier adjoint au maire de Parakou et ancien maire de Parakou quittera son poste à la mairie pour l’Assemblée nationale.

Suppléant du ministre de l’eau et des mines Samou Seidou Adambi, Charles Toko sera parmi les 109 députés à installer le dimanche 12 février prochain.

Le ministre élu député sur la liste du parti Bloc Républicain (BR) a déposé sa démission à l’Assemblée nationale, vendredi 10 février 2023.

Charles TOKO est le promoteur du groupe de presse Le Matinal, de la radio Océan Fm émettant à Cotonou, la capitale du Bénin. Il également le fondateur d’une école d’agriculture.

