Charles Toko met en garde les pasteurs

Le maire de Parakou Charles Toko a échangé ce lundi 16 mars 2020 avec les leaders religieux de sa commune. Il s’agit d’une séance de sensibilisation qui intervient à la suite des propos de certains pasteurs qui font croire à leurs fidèles que le coronavirus n’existe pas.

Pour certains hommes de Dieu, le coronavirus n’existe pas.

Certains pasteurs soutiennent que le coronavirus est juste une invention humaine pour pouvoir vendre les solutions hydro alcooliques.

Des propos qui amènent les fidèles à ne pas prendre au sérieux l’épidémie et ignorer les mesures préventives recommandées.

« Désormais, tout pasteur qui ferait de telle affirmation sera présenté au procureur de la République et son église fermée pour toujours », a déclaré le maire Charles Toko.

Le coronavirus existe bel et bien. Le premier cas au Bénin a été confirmé ce lundi 16 mars 2020 par les autorités. Plusieurs décisions sont prises pour limiter le risque de contamination et de propagation du coronavirus.

Plutôt que de tenir ces genres d’affirmation, les pasteurs devraient sensibiliser leurs fidèles sur les mesures à respecter car il s’agit d’une question de santé publique.

A.A.A

17 mars 2020 par