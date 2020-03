Ce qui est reproché à Alimatou Badarou

Le ministre des infrastructures et des transports, Hervé Hêhomey par arrêté en date de ce mardi 10 mars 2020 a suspendu Alimatou Badarou de ses fonctions de directrice général du Conseil national des chargeurs du Bénin (CNCB). Mauvaise gouvernance et refus d’obéissance à la hiérarchie, sont les principaux griefs du ministère contre l’ex directrice du CNCB.

Plusieurs autres faits lui sont reprochés. Il s’agit entre autres, de la nomination et le recrutement de 06 cadres au grade de directeur au profit du CNCB, et le recrutement de 24 stagiaires sans l’approbation de la hiérarchie. Autant de faits qui ont un impact sur la masse salariale alors que l’entreprise est dans une phase de restructuration. Alimatou Badarou est également accusée de développer des projets contraires à la vision du gouvernement pour le développement de la structure. Il lui est par ailleurs reproché les affectations et redéploiement fantaisistes du personnel contrairement à l’organigramme de l’office et qui violent les profils.

Lors d’un entretien le week-end dernier sur Bi News, l’ex directrice du CNCB a déclaré qu’elle recevait des pressions de son ministère de tutelle quand elle pose certains actes. « Quand je mute quelqu’un, le ministère est en alerte, et puis j’ai de la pression, alors que c’est des gens qui sont peut-être dans des malversations financières ; c’est des gens qui ne me permettent pas de mettre en place ma politique (…) », avait-elle déclaré.

Membre du parti Bloc Républicain, Alimatou Badarou a été candidate aux dernières élections législatives.

11 mars 2020 par