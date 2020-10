Ce que pense Mathias Hounkpè du parrainage

Le politologue Mathias Hounkpè a donné des orientations face à la polémique liée au parrainage des candidatures à l’élection présidentielle de 2021. C’était mardi 06 Octobre 2020 sur Crystal News.

Plusieurs options se présentent aux autorités béninoises face à la loi sur le parrainage des candidatures à la présidentielle de 2021, qui provoque des remous au sein de la classe politique. ’’ L’une des options la plus crédible, c’est de ramener la loi à l’Assemblée Nationale (...) continuer le débat sur sa pertinence, la forme que cela doit prendre ’’, a proposé le politologue Mathias Hounkpè, le 6 Octobre 2020. Selon l’invité de Cristal News, il faut suspendre dans ce cas l’application du parrainage pour les prochaines élections.

La deuxième option est de maintenir le parrainage. A en croire le politologue, si la loi sur le parrainage est maintenue en l’état et si l’on tient compte des propos du Chef de l’Etat, ceux du Président de l’Assemblée Nationale et ceux du ministre porte-parole du gouvernement, il n’y a que la coalition au pouvoir qui peut parrainer. On tend dans ce cas vers la candidature d’un seul camp politique. ’’ Tout le monde sait que dans un environnement démocratique, une telle option est difficilement défendable. Cela va ternir l’image du Bénin ’’, a mis en garde le spécialiste des questions électorales.

Selon Mathias Hounkpè, on peut faire le choix d’une seule candidature qui est validée par la Cour Constitutionnelle.’’ En bénéfice, cela nous éviterait d’investir 5 ou 6 milliards FCFA dans l’organisation d’une présidentielle que nous savons que cela va être une sorte de mascarade ’’, a-t-il ajouté.

Pour conclure, Mathias Hounkpè souligne que tous les problèmes ne peuvent être résolus avant la tenue de la présidentielle. La question la plus importante et fondamentale à trancher est selon lui le parrainage.

M. M.

7 octobre 2020 par