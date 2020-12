Orden Alladatin, député proche du pouvoir a réagi suite aux exigences du collectif des partis d’opposition visant l’organisation de la présidentielle de 2021.

« C’est le président Yayi Boni qui a mis en place cette Lépi. La Lépi a été instituée pour dix ans. Quand il le faisait, l’opposition en ce moment-là voulait qu’on audite. Mais, au forceps, le président Yayi a mis en place cette Lépi qui continue de nous régir. », a réagi le député, lundi 28 décembre 2020 sur Frissons radio, en réponse à la demande de l’opposition relative à l’audit de la Liste Électorale Permanente Informatisée (Lépi). Sur les réecriminations concernant le Recensement à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP), le député a souligné que le RAVIP est un « outil beaucoup plus efficace » qui aurait pu servir de liste électorale. Mais, « pour ne pas créer la polémique, les députés ont demandé que la Lépi puisse gouverner les prochaines élections ».

En ce qui concerne l’organisation des assises nationales proposées, Orden Alladatin a indiqué que cela n’est pas nécessaire parce que le Bénin ne se retrouve pas dans une situation de chaos. En réponse à l’opposition qui invite le gouvernement au respect des décisions de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples notamment celle relative à l’abrogation de la loi portant révision de la constitution du 11 décembre 1990, Orden Alladatin a indiqué que « ce que l’opposition demande, c’est d’instaurer un Etat de non droit ».

M. M.

28 décembre 2020 par