« (...) Si ce lieu PLM Alédjo peut être le symbole de notre développement touristique, avec un complexe hôtelier extraordinaire qui va drainer des centaines, des milliers de personnes tous les ans, créer de l’emploi, créer de la richesse, nous rendrons davantage service à notre nation que de garder quelque chose en ruine », avait déclaré le président Patrice Talon en février dernier 2020, dans l’émission ‘’Le Moment politique’’ à l’occasion du 30ème anniversaire de la Conférence nationale. Quelques semaines après l’annonce de la réhabilitation de l’hôtel ayant abrité les travaux de la Conférence nationale de 1990, le gouvernement a décidé de la réalisation d’un grand projet.

En Conseil des ministres du mercredi 15 avril 2020, le gouvernement a identifié la société britannique Halcyon Hospitality Advisors pour réaliser la mission de conception, de développement du plan d’affaires et d’assistance à la signature d’un accord de gestion du Grand Complexe Hôtelier ‘’All Inclusive’’ de la zone du PLM ALEDJO – EL DORADO.

’’All Inclusive’’ ou le « Tout inclus » en français est une formule de restauration dans le secteur de l’hébergement touristique.

Le Tout inclus signifie que tous les frais sont déjà inclus dans le prix de la chambre à savoir les dépenses pour la nourriture, les boissons et autres activités annexes.

Toutefois, certains services ou activités sont presque toujours payants entre autres les soins au Spa (soins du visage, massage du corps, etc.) ; les sports nautiques motorisés, la plongée sous-marine et la connexion à Internet.

L’Hôtel peut aussi proposer aux touristes des vins et autres boissons alcoolisées importées.

La formule ’All Inclusive’’ est définie selon chaque hôtelier ou voyagiste puisqu’il n’y a pas une norme internationale. C’est une formule appréciée parce qu’elle permet de maîtriser son budget.

L’ambition du gouvernement Talon est de faire du Bénin une destination touristique.

Le Bénin est l’une des meilleures destinations pour le tourisme en 2020 selon une étude réalisée par le site web Kiwi.

La poursuite des réformes engagées à travers la réalisation du grand complexe Hôtelier ‘’All Inclusive’’ de la zone du PLM ALEDJO est source de création de richesse, d’emplois et de développement.

A.A.A

29 avril 2020 par ,