Case Nomade fait découvrir trois talents à l’Institut français

L’Institut français du Bénin accueille l’exposition collective ‘’carte blanche à Case Nomade’’. Une trentaine d’œuvres réalisées par trois artistes à l’issue d’une résidence artistique à l’AvantGarden’’ y sont exposées jusqu’au 27 juillet 2024.

Trois (03) artistes exposent leurs œuvres à l’Institut français du Bénin depuis le 12 juillet. « J’ai réalisé une série qui parle de nos réalités contemporaines. Je parle essentiellement de bien-être et je m’inspire beaucoup de la médecine holistique, de la phytothérapie africaine (…) cette partie de l’Afrique scientifique peut se raconter à travers des créations », a expliqué Doto Kuassi, artiste visuel depuis 14 ans.

Il fait usage des couleurs, du médium qui est la peinture pour pouvoir s’exprimer. L’une des œuvres exposées par Doto Kuassi est inspirée des rites, des cérémonies de délivrance etc. « On peut projeter la maladie d’un patient sur un animal dans le but de le restaurer, de le guérir », a-t-il expliqué. Pour lui, les œuvres de l’esprit portent une énergie salvatrice et des messages puissants qu’on peut partager en société.

L’artiste Karimi Chouyouti dirige la galerie nomade à Porto-Novo depuis 2020. Il est le fondateur de la résidence ‘’l’AvantGarden’’ où il fait converger ses centres d’intérêt que sont les arts visuels et l’agro-écologie.

Lui, il travaille avec du bois de cocotier. Il explore toutes les possibilités de promouvoir son matériau de prédilection. « Mes œuvres représentent à la fois des objets utilitaires et décoratifs. J’essaie d’adapter au mieux chaque œuvre et de donner une personnalité. Je fais appel à des formes qui font partie de nos quotidiens (…) des tabourets qu’on peut transformer en sculptures, des tables pour enfants etc (…) Tout est adaptable et maniable », a-t-il ajouté. À travers ses créations, Karimi Chouyouti montre d’autres utilités du bois de cocotier. « J’essaie de donner l’envie aux gens de les avoir chez eux et de les utiliser de multiples façons », a-t-il indiqué.

Les œuvres de Dechris Mukunya Ilunga est le premier artiste africain non béninois que Case Nomade a présenté en décembre 2023. Cet artiste de la RDC expose aussi ses œuvres à l’Institut français du Bénin. Il joue sur une esthétique mettant en scène la conflictualité de la beauté. Dechris Mukunya Ilunga articule son travail autour des questions liées au problématiques de l’énergie dans toutes ses variantes.

Selon le promoteur culturel, Karimi Chouyouti, la Case Nomade est une galerie d’art contemporain qui a pour ambition de révéler les talents émergents et établis. On y découvre, informe-t-il, une sélection diversifiée d’œuvres de plusieurs artistes. « Nous travaillons avec beaucoup de jeunes artistes. Le but ce n’est pas simplement de les exposer, mais aussi de les accompagner à travers des résidences artistiques. Après ces résidences, on continue de les suivre à travers les différentes expositions que nous organisons », a ajouté Karimi Chouyouti. L’exposition ‘’Carte blanche’’ à l’Institut Français du Bénin se poursuit jusqu’au 27 juillet 2024.

Akpédjé Ayosso

Quelques œuvres

24 juillet 2024 par