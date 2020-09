Carlos Adohouannon arrêté à Dakar

Environ un an après sa disparition, l’ex régisseur de la Direction générale des impôts (DGI) est arrêté à Dakar.

Carlos Adohouannon était recherché dans l’affaire disparition de 4 milliards FCFA à la DGI. C’est ce que révèle le journal Libération du Sénégal dans sa parution de ce jour.

Auteur de la rocambolesque affaire de disparition d’une somme de 04 milliards de francs CFA des caisses de la Direction générale des impôts en septembre 2019, Carlos Adohouannon avait fui le Bénin. Un avis de recherche international avait été lancé à son encontre. Aux dernières nouvelles, il aurait été interpellé, il y a quelques jours, dans la capitale sénégalaise. L’ex régisseur de la DGI sera extradé au Bénin pour être présenté à la justice.

Dès l’éclatement de l’affaire, une information judiciaire a été ouverte et plusieurs cadres de la DGI ainsi que des proches du fugitif ont été interpellés et écoutés. Lors des perquisitions, des preuves de transactions de plus d’un milliards et 100 millions FCFA en espèces, auraient été retrouvées au domicile d’un proche de Carlos Adohouannon. Mieux, ses chauffeurs auraient aussi reconnu avoir transporté à son domicile des colis dont ils ignoraient le contenu.

Pour ce dossier, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) avait été également saisie. Mais contre toute attente, la juridiction spéciale contrairement à ses habitudes s’est déclarée incompétente le vendredi 11 octobre 2019 en le renvoyant pour complément d’enquêtes.

F. A. A.

