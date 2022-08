Candidatez pour ’’ Moov Africa Startup Challenge’’ jusqu’au 17 août

Le concours ’’Moov Africa Startup Challenge 2022 ‘’est lancé. Les startups innovantes dans les domaines de la Santé, de la Finance, de l’Agriculture, des villes intelligentes, de l’internet des objets et du gaming ont jusqu’au 17 août 2022 pour candidater

Avez-vous un projet innovant ? C’est l’occasion de candidater pour prendre part au concours ‘’Moov Africa Startup Challenge 2022’’. Il s’agit d’un grand évènement technologique qui a pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat moderne et innovant dans le secteur des nouvelles technologies, d’identifier les startups innovantes et de récompenser des startups championnes au terme du challenge.

Les startups intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 17 août 2022 par email à l’adresse : startupchallenge2022@moov-africa.bj

Le dossier de candidature comprend toutes les informations qui permettront d’évaluer la startup et son niveau de maturité et de qualifier son projet ; les justificatifs permettant de s’assurer de la véracité des informations avancées ; CV des promoteurs et copies de leurs pièces d’identité (CNI, CIP ou Passeport) ; copie du Registre de Commerce et de l’Avis d’Immatriculation (ou références légales de la startup) ; résumé de présentation de la startup (Executive summary, le résumé doit comporter la présentation de la startup contenant la présentation de l’équipe, le problème ou opportunité de marché qui a motivé le projet, la proposition de valeur de l’entreprise, l’analyse concurrentielle, l’avantage concurrentiel, le business model, le go to market) et le plan d’affaires de la startup (pièce facultative) et toute autre pièce jugée utile (pièce facultative).

Au terme de la phase de recrutement, un jury composé d’experts évaluera les dossiers des candidats sur la base des critères précis.

La sélection des startups présélectionnées sera faite après une journée de pitchs au cours de laquelle, les candidats présenteront leurs projets.

Un programme d’accélération est prévu pour 14 jours et se déroulera dans les locaux de la fondation UAC Startup Valley afin d’accompagner les startups sélectionnées dans leur plan de croissance et leur faciliter l’accès à un réseau de mentors, d’experts et d’investisseurs.

Les candidats en lice passeront en finale pour la sélection des trois startups qui seront primées. La première startup recevra 3 millions FCFA, la deuxième 2 millions FCFA et la troisième 1 million FCFA.

Les gagnants pourront participer à une grande finale au Maroc.

Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement intérieur téléchargeable sur le site internet www.moov-africa.bj/startup-challenge/.

