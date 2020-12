Cadres et personnalités catholiques demandent la suppression du parrainage

L’Observatoire Chrétien Catholique de la Gouvernance (OCCG) a rendu publique, vendredi 5 décembre 2020, son évaluation sur la gouvernance du Bénin de 2016 à 2020. L’OCCG demande la suppression du parrainage des candidatures à la présidentielle de 2021 avant la tenue du scrutin.

« L’intérêt du parrainage est de fournir des preuves de l’ancrage social, la bonne moralité et des aptitudes des candidats à la magistrature suprême. Le parrainage remplit sa fonction et montre sa pertinence dans un contexte de démocratie pluraliste où les élus, les personnalités et les citoyens habilités à parrainer des candidats, proviennent des partis de la mouvance et de l’opposition. Par contre, le parrainage peut devenir légitimement source de soupçons et de frustrations susceptibles d’engendrer des conflits et des violences imprévisibles lorsque les personnes appelées à parrainer les autres proviennent toutes d’un même bloc politique », indique le rapport de l’évaluation de l’OCCG.

L’Observatoire a déploré le « vote de certaines lois importantes sans qu’au préalable un consensus politique ait été obtenu et sans que des études d’impact appropriées aient été menées, créant ainsi des lois avec des dispositions à l’origine de tensions sociales majeures et difficilement applicables ».

Les cadres et personnalités politiques de l’OCCG plaident pour « des élections inclusives comme l’ensemble des citoyens ».

M. M.

