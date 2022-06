CORSAIR va desservir la ligne Cotonou-Paris-Cotonou

Une nouvelle compagnie aérienne pour desservir la ligne Cotonou-Paris-Cotonou !

Le gouvernement du Bénin vient de conclure un accord avec CORSAIR. L’objectif est de démocratiser la desserte du Bénin.

Les voyageurs pourront ainsi rallier Cotonou ou Paris (Orly) dès le mois de novembre 2022.

L’aéronef Airbus A 330-300 de CORSAIR est affrété pour ce premier vol qui permettra aux populations de voyager désormais à coût réduit et toute période.

Selon l’accord les autorités béninoises et CORSAIR, la compagnie assurera un service aérien régulier aller-retour entre Paris (aéroport d’Orly) et Cotonou à des prix compétitifs, par vol direct trois fois par semaine, soit mardi, jeudi et dimanche.

M. M.

23 juin 2022 par ,