"C’est à notre honneur de jouer contre la Côte d’Ivoire" (M. Tidjani)

En rassemblement à Amiens avec les Guépards du Bénin, Mohamed Tidjani a adressé un message au public sportif béninois.

Durant cette trêve internationale, le Bénin joue deux matchs amicaux contre les deux derniers champions d’Afrique. Il s’agit de la Côte d’Ivoire et du Sénégal.

Avant le premier affrontement face aux Éléphants samedi prochain, le défenseur des Guépards Mohamed Tidjani a déjà lancé les hostilités ce mardi, à l’occasion d’une sortie médiatique. L’international béninois estime que le Onze national est chanceux de jouer contre une équipe comme la Côte d’Ivoire.

"Quand on est footballeur, on attend toujours ce genre de matchs. C’est de gros matchs et c’est bien aussi pour la sélection. On est un groupe qui vit bien et c’est tout à notre honneur de rencontrer la Côte d’Ivoire qui est championne", a-t-il déclaré.

Le défenseur en a profité pour envoyer un message au public sportif béninois. "Continuez à nous soutenir. Ensemble on fera de grandes choses".

J.S

19 mars 2024 par