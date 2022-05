Boukoumbé imprégnée des mesures prises contre la cherté

Le ministre de l’enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle Kouaro Yves Chabi ; le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi Modeste Tihounté Kérékou ; et le Secrétaire général du gouvernement Édouard Ouin-Ouro étaient en face des populations de la commune de Boukoumbè, ce jeudi 12 mai 2022, dans le cadre de la tournée gouvernementale.

La délégation était accompagnée du préfet de l’Atacora Déré Lydie Chabi Nah et du maire de Boukoumbé Aldo Calixte N’dah Kouagou.

Le gouvernement n’est pas resté les bras croisés face à la crise mondiale. Plusieurs mesures ont été prises pour contenir la flambée des prix. Ces mesures ainsi que les raisons qui expliquent la montée vertigineuse du prix des denrées de première nécessité et autres produits ont été présentés aux populations de la commune de Boukoumbè dans la matinée de ce jeudi 12 mai 2022 par une délégation du gouvernement. La séance s’est tenue à la Maison des jeunes de Boukoumbé.

Les échanges ont été conduits par le ministre de l’enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle Kouaro Yves Chabi ; le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi Modeste Tihounté Kérékou ; le Secrétaire général du gouvernement Édouard Ouin-Ouro ; le préfet de l’Atacora Déré Lydie Chabi Nah et le maire de Boukoumbé Aldo Calixte N’dah Kouagou.

Après l’étape de Boukoumbé, la délégation ministérielle l se rendra dans la même journée du ce jeudi à Natitingou dans le cadre de la tournée gouvernementale d’information sur la cherté des produits.

