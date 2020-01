Boni Yayi réconcilie les FCBE

Le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) n’est plus divisé. C’est du moins ce qui ressort des séances de réconciliation que le président d’honneur a tenu mercredi et jeudi derniers avec les protagonistes.

« Dans le cadre de la résolution de la crise née au sein du parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) à partir de l’obtention des récépissés provisoire et définitif le 17 et le 24 septembre 2019, le Président d’honneur, Son Excellence Docteur Boni Yayi a initié une série de séances de réconciliation dont les toutes dernières sont celles du mercredi 08 et du jeudi 09 Janvier 2020 à son domicile », précise le communiqué publié à l’issue de la rencontre.

La démarche du Président d’honneur a permis aux protagonistes de s’engager à travailler pour consolider l’unité au sein du parti. Unanimement, ils ont reconnu le récépissé définitif du parti délivré le 24 septembre 2019 par le ministère de l’intérieur et publié au journal officiel le 02 octobre 2019.

Au cours de la séance, le parti FCBE a réaffirmé son appartenance à l’opposition pour garantir la paix, restaurer la démocratie et l’Etat de droit au Bénin.

Les responsables des FCBE invitent leurs militants et sympathisants à se mobiliser pour les prochaines échéances électorales.

Au terme de la réunion, les documents relatifs au récépissé ont été remis au Président d’honneur et il a été convenu de continuer le travail pour la consolidation de la famille FCBE.

Le parti de l’ancien chef de l’État renaît donc de ses cendres après une crise interne.

Boni Yayi a sauvé l’unité au sein d’une formation politique au bord de l’éclatement.

G. A.

10 janvier 2020 par