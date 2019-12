Bio Tchané fait le bilan à mi-parcours

Sur le plateau de la télévision nationale dans la soirée de ce mardi 24 décembre 2019, le ministre d’Etat chargé du plan et du développement a présenté les actions réalisées par le gouvernement du président Patrice Talon, trois ans après le lancement de son Programme d’actions de gouvernement.

Arrivée au pouvoir en avril 2016, le gouvernement de la Rupture et du Nouveau Départ a fait des choix prioritaires pour transformer le pays, a expliqué le ministre d’Etat. A en croire Abdoulaye Bio Tchané, ces choix ont porté sur 04 secteurs principaux à savoir, les infrastructures énergétiques, les routes, le port et l’aéroport. Et pour ces différents secteurs, des investissements structurants avaient été annoncés.

En dehors de ces principaux secteurs, il y avait plusieurs autres domaines mais le gouvernement a choisi 04 secteurs clés. Il s’agit de l’agriculture, du tourisme, de l’économie numérique et de l’économie du savoir, a précisé le ministre d’Etat.

L’agriculture à elle seule, occupe la majorité des Béninois, a-t-il souligné indiquant que le Bénin est un pays doté fondamentalement d’actifs et de biens culturels (la Pendjari, Ouidah avec la route de l’esclavage, Porto-Novo, Nikki, Abomey, Allada et les villages lacustres de Ganvié) sont des sites qui ont nécessité des investissements dans le but de faire du pays un véritable pôle touristique.

Dans l’agriculture, 04 filières phares ont été retenues. Il s’agit du maïs, du riz, de l’ananas et de l’anacarde. Selon Bio Tchané, c’est des filières de diversification dans lesquelles le pays a un potentiel.

Pour ce qui concerne le maïs, le Bénin produit déjà plus d’un millions de tonnes avec des rendements qui étaient encore dérisoires, a-t-il indiqué. « Si ces rendements sont améliorés, le pays pourra produire de grandes consommations. Il en est de même du riz », a annoncé le ministre d’Etat. Il a ajouté que dans le secteur de l’anacarde, « le Bénin a un potentiel incroyable qui s’exporte déjà ».

Pour ce qui concerne le riz, le gouvernement est entrain de travailler pour atteindre dans deux ou trois ans, un million de tonnes, contre la production actuelle de 300.000 tonnes, a informé Abdoulaye Bio Tchané.

Dans le secteur de l’assainissement, beaucoup de choses ont été faites pour améliorer le cadre de vie des citoyens. Du projet Asphaltage en passant par la gestion des déchets dans le Grand Nokoué, plusieurs actions ont été menées pour améliorer le cadre de vie des populations, a expliqué le ministre d’Etat indiquant que le projet sera étendu à d’autres localités du Bénin.

Il n’a pas manqué d’évoquer la question de la gestion des déchets sur les plages. « Le Bénin a de belles plages mais qui sont mal entretenues », a déploré le ministre d’Etat.

Les différents actions engagées par le ministre du cadre de vie et du développement durable, et ses nombreuses visites sur ces lieux ont permis des les rendre plus sains et vivables.

Le projet de construction de logements sociaux à Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi n’a pas été occulté dans les échanges. Ce projet selon le ministre d’Etat est déjà en cours. C’est un projet qui a été largement financé et il s’agit de réaliser ces logements et de les mettre à la disposition des populations, a-t-il souligné.

F. A. A.

25 décembre 2019 par