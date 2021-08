Bertin Koovi veut s’allier au Bloc Républicain

Bertin Koovi, un ancien pourfendeur du pouvoir de Patrice Talon annonce son ralliement au Bloc Républicain (BR), parti de la majorité présidentielle.

L’Alliance Iroko va adhérer à l’un des blocs pro-Talon. « J’ai décidé donc de saborder l’alliance Iroko et de choisir un bloc où moi et mes militants de l’Alliance Iroko nous allons adhérer. Nous allons apporter nos idées et nos réflexions à ce bloc », a fait savoir Bertin Koovi, président de l’Alliance Iroko.

C’est le Bloc Républicain qui est le parti de destination des membres de l’Alliance Iroko. Le fondateur a donné la raison de ce choix. « J’ai choisi personnellement le Bloc Républicain parce que j’ai constaté qu’il a nombreux de militants qui ont quitté et on n’a pas essayé de les retenir », a expliqué le fondateur de Bertin Koovi.

Avant son revirement, Bertin Koovi a été un critique virulent de l’actuel président de la République du Bénin, Patrice Talon.

Poursuivi pour« incitation à la violence », Bertin Koovi a bénéficié d’une ordonnance de « non-lieu » en ce qui concerne le dossier. L’annonce du ralliement à un parti de la majorité présidentielle intervient à la suite de l’ordonnance du tribunal.

