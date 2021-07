Béo Aguiar et Edmond Ayindé quittent Moele-Bénin

Le parti Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) présidé par Jacques Ayadji vient d’enregistrer deux nouvelles démissions.

Suspendu du Bureau exécutif depuis le 24 juin dernier, le secrétaire général de Moele-Moele Céphise Béo Aguiar ne compte plus être membre dudit parti. Il vient de rendre sa démission. L’ex secrétaire général évoque une « crise interne » au Moele-Bénin et invite à « changer de cap dans la vérité avec des options plus rigoureuses de fonctionnement ».

Céphise Béo Aguiar assure soutenir toujours les actions du chef de l’Etat et de son gouvernement malgré son retrait. « Ceci ne vient point altérer mon soutien au Président de la République et à son gouvernement pour la poursuite de l’œuvre de renaissance de notre Pays », précise le démissionnaire.

Edmond Ayindé, septième vice-président du parti Moele-Bénin, quitte également le parti. « (…) Je viens par la présente vous notifier officiellement ma démission de votre parti, le parti Moele-Bénin, patrimoine et chasse gardée de Monsieur Jacques Ayadji », a écrit Edmond Ayindé au président du parti dans une lettre de démission de six pages en date du 13 juillet.

« Les problèmes que nous évoquions, le secrétaire général Céphise Béo Aguiar et Moi, ne sont nullement liés à la nomination d’un cadre du parti en qualité de Préfet. Mais plutôt à votre gestion cavalière et unilatérale du parti », lit-on dans sa lettre de démission. A en croire Edmond Ayindé, les raisons de sa suspension « unilatérale » du parti le 13 juin dernier sont plutôt toute autre. Il saisi l’occasion pour appeler à la destitution puis à la suspension du président du parti Jacques Ayadji. « (…) Je voudrais demander à cette majorité conditionnée et soumise à se pencher expressément sur la procédure pouvant conduire dans les mêmes formes à votre destitution et à votre suspension du parti pour faute très grave consécutive (si je vous cite in extenso) à la proposition unilatérale par-vous de votre beau-frère pour être nommé Préfet de département au nom de Moele-Bénin. Alors que ce dernier n’est pas membre du parti (…) », a indiqué Edmond Ayindé.

Le démissionnaire réitère aussi son soutien au Président de la République.

M. M.

