Benjamin Hounkpatin annonce des sanctions

Des personnes en quarantaine obligatoire dans un hôtel de Cotonou ont provoqué une émeute dans l’après-midi de ce lundi 06 avril 2020. Informé de la situation, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin à travers une déclaration a dénoncé ce comportement et annoncé des sanctions à l’endroit de ces personnes qui ont semé le trouble dans cet hôtel.

Les personnes mises en quarantaine dans l’hôtel au terme des 14 jours de confinement et suite à leur résultat négatif au Covid-19 devraient normalement rentrer chez eux. Mais la détection d’un nouveau cas de Covid-19 a amené le gouvernement à proroger de 14 jours leur mise en quarantaine afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de nouveaux cas. Une décision qui n’aurait pas été du goût des gens mis en quarantaine dans cet hôtel, et qui se sont manifestés à travers ce soulèvement.

Le ministre de la santé a dénoncé ce comportement qui selon lui, frise à la limite l’inconscience et expose les paisibles populations dans le contexte particulier du Covid-19.

Ces soulèvements, menace Benjamin Hounkpatin, ne resteront pas sans suite. Tous ceux qui ne respectent pas les prescriptions éditées, notamment celles concernant les mesures de quarantaine, ou de l’auto isolement, seront soumis à des sanctions pénales conformément à la loi, a-t-il ajouté.

F. A. A.

7 avril 2020 par