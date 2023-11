Bénin et Pays-Bas amorcent une coopération culturelle

Le Bénin et les Pays-Bas entament une coopération dans le domaine de la culture à travers l’organisation d’une conférence musicale autour de la thématique de l’influence du vodun sur la musique moderne. En prélude à l’évènement, l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Bénin, le Conseiller technique à la Culture et la Conseillère technique aux Arts au Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts ont animé, ce mardi 28 novembre 2023, une conférence de presse à Cotonou.

Une nouvelle ère s’ouvre dans les relations bénino-néerlandaises. Présent au Bénin dans plusieurs domaines, le Royaume des Pays-Bas veut élargir sa coopération au secteur de la culture. Selon l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Bénin, l’année 2023 est propice pour entamer cette nouvelle coopération. « Nous avons un patrimoine et une histoire en commun », a déclaré Joris Jurriëns. Il a mis l’accent sur l’histoire de l’esclavage ayant permis de construire des relations. L’ambassadeur a fait part de l’initiative de son pays, de construire un Musée national de l’esclavage à Amsterdam (capitale des Pays-Bas). Dans le cadre de ce projet, le Bénin va accueillir une mission des Pays-Bas. Ce sera l’occasion de partager les expériences et de prendre connaissance de ce qui se fait au Bénin.

Nous partageons avec les Pays-Bas, informe Florent Couao-Zotti, une histoire, certes un peu douloureuse, mais une histoire qui a permis de construire des ponts ; de générer une nouvelle culture à la fois historique et artistique qui nous permet aujourd’hui de regarder ensemble dans la même direction. À en croire le Conseiller technique à la Culture au Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts (MTCA), les Pays-Bas disposent d’une culture assez riche. « Avec une industrie culturelle très forte et bien ancrée, nous aimerons faire des partages, des renforcements de capacités par rapport à ce qui existe ici au Bénin », a-t-il indiqué. Il s’agit d’explorer tout ce que les Pays-Bas peuvent apporter au Bénin en matière de structuration des industries culturelles.

La nouvelle page de coopération culturelle entre le Bénin et les Pays-Bas sera marquée par une conférence musicale portant sur l’influence du vodun sur la musique moderne. L’événement aura lieu, ce vendredi 1er décembre 2023 au Palais des congrès de Cotonou. La conférence sera animée par l’entrepreneur culturel Léopold Messan et basée sur l’ouvrage Voudou : de la Nouvelle-Orléans à Cotonou au rythme des dieux du journaliste néerlandais Leendert Van Der Valk. Il s’est rendu à Haiti, Curaçao, au Suriname, au Togo et au Bénin afin de mieux comprendre la relation entre le vodum et la musique moderne. Léopold Messan a accompagné l’auteur dans la rédaction de cet ouvrage. « C’est un patrimoine néerlandais mais avec des ressources du Bénin, du Togo et d’un peu partout où l’esclavage est passé », a indiqué Léopold Messan. La conférence sera suivie d’un concert avec Harmony’s Brass Brand.

« Nous sommes heureux d’accompagner cette initiative qui est un premier pas, vers une coopération fructueuse, nous permettant de découvrir l’histoire, la culture, les arts, la littérature des Pays-Bas », s’est réjouie Carole Borna, Conseillère technique aux Arts, MTCA. Elle soutient que cette coopération culturelle sera bénéfique pour les deux pays. « L’art contemporain y trouvera aussi une place de choix avec des montages d’exposition communs, des collaborations entre artistes et des résidences qui seront organisées au Bénin et en Hollande », a-t-elle conclu.

Akpédjé Ayosso

