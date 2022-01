Bénin, 1er pays accessible en Afrique malgré la Covid-19

En dépit des mesures de confinement imposées par la pandémie de COVID-19, de nombreux pays africains continuent de déclarer leur ouverture en matière de visa aux citoyens des autres pays du continent. Ainsi, trois pays africains dont le Bénin en tête sont le plus ouverts, selon le Rapport 2021 sur l’ouverture des régimes de visa en Afrique (IOVA) de la Banque africaine de développement (BAD) et de la commission de l’Union Africaine (UA).

Trois pays africains—le Bénin (avec une note de 1,000), la Gambie (1,000) et les Seychelles (1,000) —offrent un accès sans visa à tous les Africains, selon le Rapport 2021 sur l’ouverture des régimes de visa en Afrique (IOVA) de la Banque africaine de développement et de la commission de l’Union Africaine (UA) publié le 13 décembre 2021.

« Le Bénin, la Gambie et les Seychelles sont les pays les plus performants en 2021. Ces trois pays ont offert un accès sans visa à tous les visiteurs africains en 2021, comme ils l’ont fait en 2020 », indique le Rapport.

En matière de visa, 9 des 20 premiers pays les plus ouverts se trouvent en Afrique de l’Ouest, selon le Rapport. Il s’agit de : Bénin, Cap-Vert, Ghana, Guinée-Bissau, Nigeria, Sénégal, Gambie, Togo et Sierra-Leone.

« (…) Cette sixième édition du Rapport sur l’ouverture des régimes de visa en Afrique révèle, pour le continent, un réel danger de perdre les gains réalisés au fil des années en matière de politiques de visa libérales.

En 2021, les Africains ne peuvent se rendre que sur un quart du continent sans visa, et moins de pays qu’auparavant délivrent des visas à l’arrivée. De nombreux voyageurs font également état de frais et de délais excessifs pour l’obtention d’un visa. Il est possible de faire beaucoup plus pour réduire la bureaucratie, aborder les questions de sécurité et simplifier la procédure d’obtention des visas afin de favoriser la libre circulation et faire en sorte que les Africains puissent vivre une expérience de voyage plus agréable.

Sur une note positive, la note moyenne des 10 premiers pays de l’indice d’ouverture sur les visas en Afrique a augmenté l’année dernière. Par ailleurs, le Bénin, la Gambie et les Seychelles continuent d’offrir un accès sans visa à tous les Africains », explique S. Exc. Dr. Monique Nsanzabaganwa, vice-présidente, Commission de l’Union africaine.

L’indice d’ouverture sur les visas en Afrique mesure la souplesse des pays africains en matière de visas en examinant les documents exigés de la part des citoyens d’autres pays africains qui souhaitent entrer sur le territoire d’un État. Il vise à identifier en un coup d’œil les pays qui facilitent les déplacements des ressortissants d’autres pays et les mesures prises à cet effet : exemption de visa, délivrance de visa à l’arrivée ou nécessité d’obtenir un visa avant le départ. « Les résultats de l’indice d’ouverture sur les visas en Afrique peuvent aider les pays à mener des réformes politiques à même de renforcer la résilience et de favoriser la reprise de l’Afrique. En fournissant aux lecteurs les données les plus récentes, le Rapport sur l’ouverture des régimes de visa en Afrique aidera les Africains à décider des endroits à visiter, des lieux où faire des affaires et des pays où investir. Il indiquera également aux pays membres de la BAD les domaines nécessitant une réforme des politiques », précise Dr. Khaled F. Sherif, vice-président, Département de développement régional, intégration et prestation des services, BAD.

M. M.

4 janvier 2022 par