BR se réconcilie avec la communauté peulh

Me Rufino d’Almeida, membre fondateur du Bloc Républicain (BR) et tête de liste à Bohicon II pour les élections communales a rencontré ce samedi 25 avril 2020 les autorités morales et associatives peuhls et assimilés de la ville carrefour, suite aux propos ethnocentristes tenus par l’un de ses candidats. Au terme de la séance, le Bloc Républicain a reçu le pardon de la communauté peulh de Bohicon.

Après les propos ethnocentriques tenus contre les Foulanis par l’un des candidats du Bloc Républicain, Me Rufino d’Almeida a mené plusieurs démarches pour le retour à la paix.

Au cours de la rencontre qui a eu lieu avec les autorités morales et associatives des peuhls et assimilés de Bohicon et les candidats du BR dans l’arrondissement 2 de la commune, le leader Me Rufino d’Almeida a présenté des excuses au nom du parti à la communauté peulh indexée.

Des excuses qui ont été acceptées par le chef de la délégation. Les représentants ont réaffirmé le soutien de la communauté peulh et assimilés de Bohicon au Bloc Républicain pour une victoire écrasante au soir du scrutin du 17 mai prochain.

27 avril 2020 par