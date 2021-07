BOGNINOU Roger désormais Docteur en Sciences de Gestion

Roger BOGNINOU fait une entrée triomphale dans le prestigieux cercle des Docteurs en Sciences de Gestion

L’Université d’Abomey-Calavi a enregistré un nouveau docteur dans le rang des chercheurs. Il s’agit de Roger BOGNINOU. Le chercheur à soutenu avec brio sa thèse dans la matinée de ce mardi 29 juin 2021 à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Le thème de sa thèse de doctorat porte sur l’ "Émergence de nouvelles formes d’organisations et mode de gouvernance des filets de protection sociale dans les collectivités locales béninoises."

Suite à sa brillante présentation qui a mis en exergue l’objectif général de ses recherches qui se définit comme l’analyse de la pertinence de nouvelles formes d’organisation face aux défis des filets de protection sociale dans les collectivités locales béninoises et après les observations faites par les membres du jury qui ont été séduits par la qualité du travail abattu, Roger BOGNINOU a été reçu dans le prestigieux cercle des docteurs en Sciences de Gestion avec mention très honorable plus félicitations du Jury.

Il convient de noter que le Jury international était composé comme suit :

Président du Jury : Monsieur ANASSE Augustin, Professeur Titulaire, Université Allassane Dramane Ouattara de Bouaké (Cote d’Ivoire)

Madame BABOUM Désirée Atlante, Maître de Conférence, Université de Douala (Cameroun), Rapporteur

Monsieur KAKA Yaou Zakari, Maître de Conférence Agrégé, Université USSGB de Bamako (Mali), Rapporteur

Monsieur CHANHOUN Maxime José, Maître de Conférences Agrégé, Université d’Abomey-Calavi (Bénin), Rapporteur

Monsieur WADE Mohamed El Bechir, Professeur Titulaire, Université Cheikh Anta Diop ( Sénégal), Examinateur

Monsieur Emmanuel C. HOUNKOU, Professeur Titulaire, Université d’Abomey-Calavi (Bénin), Directeur de thèse

Roger BOGNINOU est un Administrateur des finances, Précédemment Spécialiste en Gestion Financière (SGF) au Projet de Services Décentralisés Conduits pas les Communes (PSDCC) de la Banque Mondiale. Il est l’ancien Chef d’Arrondissement(CA) d’Assanlin dans la commune de ZA-KPOTA, et actuellement Directeur Administratif et Financier (DAF) de l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEP-MR)

