Avis d’appel à candidature pour le recrutement de 27 superviseurs et de 83 facilitateurs

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet de Cohésion Sociale des régions Nord du Golfe de Guinée (COSO), le Coordonnateur du projet lance un avis de recrutement en vue de lq sélection de Superviseurs communaux et de Facilitateurs Communautaires pour l’accompagnement des Communautés bénéficiaires du projet dans les communes d’intervention. Il s’agit de vingt-sept (27) Superviseurs communaux ; et quatre-vingt-trois (83) Facilitateurs Communautaires. Les dossiers de candidature devront être déposés au Secrétariat du Projet COSO ou au niveau des bureaux des Préfectures de Parakou ou de Natitingou et par mail en version numérique à l’adresse : setco.coso@presidence.bj au plus tard le 14 novembre 2022. Lire l’avis de recrutement.

