Aucun agent de l’entreprise NSE-CI déclaré positif au Covid-19

Pas de cas de Covid-19 dans le rang des agents de l’entreprise NSE-CI en charge de la construction du tronçon Cana-Abomey.

Selon les informations relayées ce mardi 07 avril 2020, un agent de ladite entreprise se serait présenté aux services d’urgences de l’hôpital de Goho avec des signes cliniques, toux grippes, difficultés respiratoires. Il aurait été déclaré positif suite à son transfert à Cotonou.

La direction générale de la société NSE-CI informe qu’ « aucun de ses agents n’a été diagnostiqué cliniquement ou biologiquement positif au Covid-19 ».

Mais des responsables de l’entreprise ont reconnu que l’un de leurs manœuvres qui souffrait de toux lundi dernier a été examiné par l’équipe médicale du chantier. Il ne présentait aucun signe clinique du Coronavirus. Mais par mesure de prudence, il lui a été demandé de se mettre en isolement à la maison et de suivre les mesures d’hygiène recommandées.

Les responsables de l’entreprise ont alerté le numéro vert et une équipe du service d’urgence s’est dépêchée ce mardi sur le terrain pour examiner le patient.

Pour le moment, il n’y a rien d’alarmant. L’agent se porte bien et ne présente aucun signe clinique de la maladie.

Suivant les recommandations du gouvernement dans la riposte au Covid-19, la Société NSE-CI par ses services HSE (Hygiènes Sécurité et Environnement) et ses services de santé au travail a pris toute la mesure de la situation actuelle à travers un Plan d’alerte d’urgence très opérationnel pour suivre son personnel.

Donc à la date d’aujourd’hui, aucun employé de NSE-CI n’est confirmé porteur de Covid-19 sur le chantier Cana-Abomey.

