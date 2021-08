Ashok Mirchandani l’ex consul de l’Inde près le Bénin vient de nous quitter

Installé au Bénin depuis 1976, Ashok R.Mirchandani vient de nous quitter.

Né en 1951 à Darjeeling dans l’Etat du Bengale-Occidental en Inde, Ashok Mirchandani prend vient de nous quitter à l’âge de 70 ans au terme d’un parcours socio-professionnel au service du social. Installé au Bénin en janvier 1976Ashok Mirchandani est marié et père de deux enfants. Il a à son actif un bilan élogieux. Entre autre, la diversification de la coopération multisectorielle ente le Bénin et l’Inde. Membre actif de Rotary International, il a pris une part active dans la lutte pour l’éradication de la Polio au Bénin et en Afrique.

La direction du journal présente ses sincères condoléances à la famille de l’illustre disparu

23 août 2021 par