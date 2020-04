Armand Gansè convoqué demain à l’Ocrc

Le directeur général de la société de gestion des marchés autonomes (Sogema), Armand GANSÈ apprend-on, est convoqué demain vendredi 24 avril à l’Office central de répression de la cybercriminalité (Ocrc). Le candidat du parti Bloc Républicain dans la commune de Bohicon a été vu dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux entrain de proférer des propos à caractère régionalistes et ethno-centriques lors d’un regroupement politique dans la ville carrefour à l’endroit d’une communauté.

Informé de l’affaire, le procureur de la République près le tribunal de Cotonou, Mario Mètonou a ordonné l’ouverture d’une enquête afin de connaître du dossier.

Du côté du parti Bloc Républicain, le secrétaire exécutif national, le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané a sorti un communiqué à travers lequel il a condamné les propos du candidat et exprimé la « solidarité républicaine » du parti aux communautés ciblées par les propos de Armand GANSÈ.

F. A. A.

