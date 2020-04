Armand GANSÈ écouté à l’Ocrc ce vendredi

Le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes (SOGEMA) a été écouté ce vendredi 24 avril 2020 à l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC).

Armand GANSÈ est allé donner sa version des faits sur le dossier relatif à la vidéo retrouvée sur la toile, et dans laquelle il a été vu entrain de proférer des propos à caractère régionaliste et ethno-centriste à l’endroit d’une communauté installée à Bohicon.

Selon les indiscrétions, Armand GANSÈ durant son audition avec les enquêteurs de l’OCRC a précisé que ces propos ne sont pas actuels, et ont été déplacés de leur contexte.

Reconnaissant leur gravité, il a rappelé avoir présenté ses excuses à la communauté ciblée le même jour.

Après son audition à l’OCRC, Armand GANSÈ a été mis sous convocation.

F. A. A.

25 avril 2020 par