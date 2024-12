Apprenants et enseignants sensibilisés sur l’importance de la scolarisation des filles

Les acteurs de l’enseignement secondaire du département de l’Ouémé, notamment du collège d’enseignement général de Zounkpa dans la ville de Porto-Novo ont reçu ce jeudi 05 décembre 2024, le passage de la caravane « ressources éducatives libres pour l’égalité femmes-hommes (RELIEF), je roule pour plus de filles à l’école ». Une initiative de l’institut de la francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF) qui a permis de sensibiliser des heures durant, apprenants, personnel enseignants et même des membres d’encadrement du corps enseignant de l’enseignement secondaire dans le département de l’Ouémé sur l’importance et la nécessité de la scolarisation des filles à travers diverses communications.

Par Innocent DEGNIDE

C’est dans une liesse populaire que les acteurs de l’éducation du collège d’enseignement général (CEG) de Zounkpa à Porto-Novo ont reçu la délégation de l’IFEF. Tout a démarré par une cérémonie circonstancielle des couleurs qui a permis aux apprenants de chanter à leurs hôtes, l’hymne national et celui du collège où ils ont d’entrée, affiché leur engagement et détermination à travailler pour la réussite de la campagne, objet de la présence des membres de la délégation.

Selon la Directrice de l’Institut de la francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF), Laroussi Mona, il s’agit de travailler pour la mise en place d’une égalité homme-femme dans les écoles. « On est là pour que les filles et les garçons aient tous les mêmes droits. On est là pour que les filles restent le plus longtemps possible dans les salles de classe, pour que les filles fassent les mêmes études que les garçons et devenir de grands cadres après », a-t-elle expliqué plantant le décore.

Des heures durant, apprenants, enseignants, membres d’encadrement et autres conviés à cette rencontre ont été entretenus de long en large sur l’importance de la scolarisation des filles à travers plusieurs communications. Ce qu’est le droit d’un enfant, la nécessité de faire bénéficier et jouir les enfants de leurs droits, les causes et conséquences de la déscolarisation des filles, le mariage forcé, les conséquences des grossesses précoces et non désirées, les pistes de solutions pour éviter la violation des droits des enfants …. et autres, ont été portés à la connaissance des élèves du CEG Zounkpa à cette occasion.

Les apprenants du CEG Zounkpa désormais ambassadeurs de l’IFEF

A travers leur active participation à la conférence animée par les membres de la délégation de l’Institut de la francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF) les élèves du CEG Zounkpa qui ont eu la chance d’accueillir cette initiative sont appelés à être les ambassadeurs de l’organisation pour sensibiliser désormais leurs pairs, leurs parents et tous leurs entourages pour un changement comportemental et social en faveur de l’éducation des filles.

Ce qu’entendent renforcer les enseignants du collège et même l’administration et les membres d’encadrement qui tous ravis de l’initiative, ont rassuré de travailler à l’atteinte des objectifs.

Abel Avounsoukpo, Diana Kounouhéhoua et Jéronime Amayidi Chékété, respectivement enseignant de français, directrice du CEG Zounkpa, et représentante du corps d’encadrement pédagogique dans le département de l’Ouémé, ont dit leur engagement à œuvrer pour la poursuite de la sensibilisation notamment des parents, à travers les enfants et également des séances de rappel à l’endroit de ces derniers.

« Cette initiative est une belle initiative. Elle vient renforcer ce que l’Etat faisait. L’Etat a proposé assez de moyens pour accompagner les filles à l’école. Mais avec cette caravane « je roule pour plus de filles à l’école », ça a impacté positivement les apprenants », a-t-on laissé entendre à cet effet.

Ils ont par ailleurs, émis le vœu de voir les élèves de cet établissement constituer dorénavant, l’intermédiaire entre les parents, le collège et le corps d’encadrement pédagogique pour la concrétisation de cette vision dans les réalités.

L’étape de Porto-Novo, un satisfecit total

A l’issue de la séance de sensibilisation initiée par l’Institut de la francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF), dans le cadre de l’édition 2024 de la caravane RELIEF, je roule pour plus de filles à l’école, la directrice de l’institut Laroussi Mona a dit sa satisfaction de cette étape de la caravane. Elle dit avoir fait un bilan très positif vu le niveau des élèves qui reflète le travail que font les enseignants et tous les membres d’encadrement du CEG Zounkpa. Ce qui à l’en croire, leur à permis de faire la sensibilisation et un plaidoyer à l’endroit des parents d’élèves afin qu’ils soient à leur tour, sensibilisés et éduqués par leurs progénitures. Ce qui aura assure-t-elle, des impacts dans les familles, dans le collège et même dans la société.

Rappelons que les différents acteurs entendent poursuivre dans cette lancée afin de travailler à la création d’un environnement favorable à l’éducation des filles à Porto-Novo et ses environs.

