Le ministère des Sports lance un appel à projets sur la thématique « Sport adapté 2024 » à l’endroit des associations et organisations de ses Etats et Gouvernements membres intervenant dans ce secteur. L’objectif est de susciter un intérêt certain des organisations nationales dans l’élaboration de projets à même de soutenir des initiatives sportives porteuses en faveur des personnes en situation de handicap. La date limite de soumission des projets est fixée au 20 septembre 2024.

