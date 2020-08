Appel à candidatures pour des bourses de courte durée

IRGIB : Appel à candidature pour des bourses Master et Post-Doc de courte durée lancées par le centre ACCESS pour l’année 2020.

Le "Centre Africain de Valorisation des Carrières et de soutien aux Compétences (ACCESS)", conduit conjointement par l’Université de Leipzig et un consortium de six universités africaines (https://access- centre.org/), lance un appel à candidatures pour des bourses Master et Post-Doc de courte durée à l’Université IRGIB Africa en République du BENIN.

Les bourses financées par "l’Office Allemand d’Echanges Universitaires (DAAD)" dans le cadre du programme "University Excellence in Development Cooperation (exceed)" grâce à des fonds du "Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du Développement (BMZ)" ; visent à formuler des propositions de travaux de recherche bien élaborés ou à développer un concept didactique et méthodologique pour le transfert de connaissances. Les candidatures doivent être liées aux objectifs du centre ACCESS, à savoir le renforcement des capacités entrepreneuriales, la recherche et la promotion de l’employabilité ainsi que les liens entre les Etablissements d’Enseignement Supérieur (EES) et les entreprises. ACCESS a pour but d’analyser comment les diplômés en Afrique cherchent, trouvent du travail et construisent leurs carrières ; et de développer et tester des concepts innovants pour la promotion de l’employabilité dans les EES en Afrique.

À partir du mois de Septembre 2020, trois (3) bourses Post-Doctorales (environ 600 euros par mois) et quatre (4) bourses de Master (environ 425 euros par mois) seront disponibles pour une période de subvention de 3-4 mois (Septembre/Octobre à Décembre 2020).

ACCESS est un programme interdisciplinaire. Par conséquent, les candidats issus d’un large éventail de disciplines, notamment l’histoire, la politique, l’économie, les études commerciales, l’éducation, l’anthropologie, la géographie humaine, l’ingénierie et le système informatique, peuvent être pris en considération.

Les candidats retenus obtiendront une bourse d’une période de 3 à 4 mois, au cours de laquelle les bénéficiaires de la bourse Post Doctorale devront développer un projet bien élaboré prenant en compte son intérêt et sa pertinence, la revue de littérature existante sur le sujet ainsi que l’approche méthodologique du travail de recherche ou encore un concept didactique/méthodologique pour les projets de transfert de connaissances. Les bénéficiaires des bourses Master profiteront de la période de subvention pour effectuer des recherches sur leurs travaux de mémoire de Master ou sur le développement ultérieur d’une idée ou d’un prototype d’entreprise. Les candidats subventionnés deviendront membres du réseau international ACCESS.

A la fin de la période de subvention, les bénéficiaires des bourses présenteront un "projet de recherche élaboré" ou un "modèle commercial" ou la "description de la méthode de transfert de connaissances nouvellement développée" à leurs Professeurs.

Conditions d’application :

1. Les candidats doivent avoir d’excellent "relevés de notes universitaires" ;

2. Des études antérieures dans des domaines tels que l’histoire, la politique, l’économie, les études commerciales, l’éducation, l’anthropologie, la géographie humaine, l’ingénierie, les systèmes d’informatiques ;

3. Une proposition de recherche en rapport avec les objectifs du programme ACCESS ;

4. Les candidats doivent appartenir à une institution universitaire Béninoise ;

5. Les candidats peuvent postuler en français ou en anglais ; être bilingue est un atout majeur.

Le dossier de candidature doit comprendre :

1. Tous les diplômes et relevés de notes des études universitaires ;

2. Un projet innovant qui s’inscrit dans les domaines de recherche du programme. Cette proposition de 1000 mots maximum doit comprendre : un bref résumé du projet proposé ; et un plan de travail indiquant comment le projet sera mené dans un délai maximum de 3-4 mois ;

3. Un curriculum vitae ;

4. Deux références de Professeurs d’universités.

Les femmes sont encouragées à postuler. Les personnes handicapées ayant les mêmes aptitudes et qualités professionnelles seront privilégiées.

Veuillez envoyer votre candidature en un seul fichier PDF par courrier électronique (avec pour objet du mail : "ACCESS Application bourses de courte durée 2020") à

dimou88@hotmail.com

Toutes les candidatures doivent être reçues au plus tard le Dimanche 30 Août 2020

