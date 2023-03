Appel à candidature aux fonctions de DAPAF

Sélection des candidats pour le poste de Directeur Adjoint de la Planification, de l’Administration et des Finances du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP). L’appel de candidature a été lancé en vue de se conformer au décret N°2021-401 du 28 Juillet 2021 fixant la structure type des ministères modifié par le décret N°2022-476 du 03 août 2022. Les dossiers de candidature sont reçus du 27 février au 10 mars 2023. « Les postulants déposeront leur candidature en ligne sur la plateforme www.infre-benin.org et en version physique contre Récépissé au Secrétariat Général du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire avec la Mention ‘’Candidature au poste de Directeur Adjoint de la Planification, de l’Administration et des Finances’’ », informe l’appel à candidature. Lire les pièces à fournir et le processus de sélection.

8 mars 2023 par ,